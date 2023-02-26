Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий

Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

16.09.1854

Пол

Мужской

Отец

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: Анна Архипова

Смерть
16.09.1854
д.Трубки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close