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Яшкевич Фёкла Филиппова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Филипп Романов

Мать: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Яшкевич Алексей Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1912

Сын: Яшкевич Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Яшкевич Николай Алексеев

Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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