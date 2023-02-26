Яшкевич Фёкла Филиппова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Филипп Романов
Мать: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1912
Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов
Рождение ребёнка
03.12.1915
Отец ребёнка: Яшкевич Алексей Авраамов
Смерть
Неизвестно