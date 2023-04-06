Яшкевич Алексей Авраамов
Место рождения
Дата рождения16.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890
Отец: Авраам Андреев
Мать: Васса (Власова)
Бракосочетание
24.01.1911
Жена: Яшкевич Фёкла Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1912
Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова
Рождение ребёнка
03.12.1915
Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова
Смерть
Неизвестно