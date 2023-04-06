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Яшкевич Алексей Авраамов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890

Отец: Авраам Андреев

Мать: Васса (Власова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1911

Жена: Яшкевич Фёкла Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1912

Сын: Яшкевич Арсений Алексеев

Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Яшкевич Николай Алексеев

Мать ребёнка: Яшкевич Фёкла Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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