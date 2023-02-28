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Акилина (Никифорова)

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Мать: Ирина (Антипова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Семён Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1857

Сын: Маркел Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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