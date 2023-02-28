Акилина (Никифорова)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Мать: Ирина (Антипова)
Бракосочетание
30.10.1849
Муж: Семён Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853
Сын: Матвей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1857
Сын: Маркел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
д.Цурково
Смерть
Неизвестно