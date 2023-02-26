Семён Дмитриев
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дмитрий Стефанов
Мать: Екатерина Азарова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849
Жена: Акилина (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853
Сын: Матвей Семёнов
Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1857
Сын: Маркел Семёнов
Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)
д.Цурково
Военная служба
1857
бессрочно-отпускной рядовой Олонецкого егерского пехотного полка
Смерть
Неизвестно