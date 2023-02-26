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Семён Дмитриев

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дмитрий Стефанов

Мать: Екатерина Азарова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Акилина (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Матвей Семёнов

Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1857

Сын: Маркел Семёнов

Мать ребёнка: Акилина (Никифорова)

д.Цурково
Военная служба
1857
бессрочно-отпускной рядовой Олонецкого егерского пехотного полка
Смерть
Неизвестно
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