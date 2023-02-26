Екатерина Азарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Азарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1800

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

д.Новосёлов Починок
Рождение ребёнка
1827

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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