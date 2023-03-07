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Макарий Харитонов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1856

Отец: Харитон Федосов

Мать: Домника Ерофеева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1878

Дочь: Мария Макарова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Илья Макаров

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Сергей Макариев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1883

Сын: Гавриил Макариев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: Анастасия Макариева

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Илья Макариев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1890

Дочь: Пелагея Макариева

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1893

Дочь: Василиса Макариева

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1893

Сын: Антоний Макариев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Дочь: Ольга (Харитонова)

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Татьяна Макарова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1899

Сын: Александр Макариев

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Параскева Макарова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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