Макарий Харитонов
Место рождения
Дата рождения12.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Харитон Федосов
Мать: Домника Ерофеева
Жена: Феодосия Иванова
Дочь: Мария Макарова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Илья Макаров
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Сергей Макариев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Гавриил Макариев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Анастасия Макариева
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Илья Макариев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Пелагея Макариева
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Василиса Макариева
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Антоний Макариев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Ольга (Харитонова)
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Татьяна Макарова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Сын: Александр Макариев
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Дочь: Параскева Макарова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова