(Котягина) Анна Игнатова
Место рождения
Дата рождения01.02.1846
Дата смерти18.03.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1846
Отец: Игнат (Ефимов)
Мать: Евдокия Леонова
Бракосочетание
01.11.1864
Муж: Борис Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Анисия Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
16.03.1874
Сын: Алексей Борисов
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
06.11.1876
Дочь: Стефанида Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
02.08.1879
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
30.04.1882
Дочь: Мавра Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
02.07.1885
Дочь: Марфа Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Филипп Борисов
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
10.10.1886
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
16.09.1887
Сын: Фёдор Борисов
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Рождение ребёнка
07.05.1891
Сын: Николай Борисов
Отец ребёнка: Борис Ефимов
Смерть
18.03.1896
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище