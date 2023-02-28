(Котягина) Анна Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котягина) Анна Игнатова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1846

Дата смерти

18.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1846

Отец: Игнат (Ефимов)

Мать: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Борис Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Анисия Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Алексей Борисов

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: Стефанида Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1879

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1882

Дочь: Мавра Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1885

Дочь: Марфа Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Филипп Борисов

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1886

Дочь: Параскева Борисова

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1887

Сын: Фёдор Борисов

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1891

Сын: Николай Борисов

Отец ребёнка: Борис Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.03.1896
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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