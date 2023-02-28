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Евдокия Борисова

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1879

Отец: Борис Ефимов

Мать: Анна Игнатова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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