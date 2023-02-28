Евдокия Борисова
Место рождения
Дата рождения02.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1879
Отец: Борис Ефимов
Мать: Анна Игнатова
Бракосочетание
28.01.1900
Муж: Андрей Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Смерть
Неизвестно