Анисия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Борис Ефимов

Мать: Анна Игнатова

Смерть
1883
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