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Анисия Борисова
Анисия Борисова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1873
Дата смерти
1883
Пол
Женский
Отец
Борис Ефимов
1846 г.р.
Мать
(Котягина) Анна Игнатова
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец:
Борис Ефимов
Мать:
Анна Игнатова
Смерть
1883
Шведы
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