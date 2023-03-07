Фёдор Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Борисов

Фёдор Борисов

avatar

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1887

Отец: Борис Ефимов

Мать: Анна Игнатова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1907

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лавриненков Трофим Федорович

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close