Фёдор Борисов
Место рождения
Дата рождения16.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1887
Отец: Борис Ефимов
Мать: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
11.02.1907
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лавриненков Трофим Федорович
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Алексеева
Смерть
Неизвестно