Неонила Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1907
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Борисов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лавриненков Трофим Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Борисов
Смерть
Неизвестно