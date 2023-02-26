Неонила Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1907

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лавриненков Трофим Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Борисов

Смерть
Неизвестно
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