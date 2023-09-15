Алексей Борисов
Место рождения
Дата рождения16.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874
Отец: Борис Ефимов
Мать: Анна Игнатова
Бракосочетание
30.10.1892
Жена: Елена Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Стефан Алексеев
Мать ребёнка: Елена Владимирова
Рождение ребёнка
12.01.1896
Сын: Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Елена Владимирова
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Илья Алексеев
Мать ребёнка: Елена Владимирова
Рождение ребёнка
05.12.1900
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Елена Владимирова
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Константин Алексеев
Мать ребёнка: Елена Владимирова
Смерть
Неизвестно