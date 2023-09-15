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Алексей Борисов

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874

Отец: Борис Ефимов

Мать: Анна Игнатова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1892

Жена: Елена Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Елена Владимирова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1896

Сын: Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Елена Владимирова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Илья Алексеев

Мать ребёнка: Елена Владимирова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1900

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Елена Владимирова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Константин Алексеев

Мать ребёнка: Елена Владимирова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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