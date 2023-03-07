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Елена Владимирова

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Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1892

Муж: Алексей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1896

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1900

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Константин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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