Елена Владимирова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1892
Муж: Алексей Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
12.01.1896
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
05.12.1900
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Смерть
Неизвестно