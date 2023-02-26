Ксения Сергеева
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.01.1824
Дата смерти29.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1824
Отец: Сергей Иосифов
Мать: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1840
Муж: Савелий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Вавила Иоаннов
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
21.07.1844
Дочь: Мария Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1845
Дочь: Анисия Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
09.08.1848
Дочь: Васса Саввина
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1850
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Иван Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1855
Сын: Федот Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1857
Дочь: Параскева Саввина
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
11.05.1860
Дочь: Балина Елена (Савельева)
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1863
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Смерть
29.01.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище