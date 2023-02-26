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Ксения Сергеева

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.01.1824

Дата смерти

29.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1824

Отец: Сергей Иосифов

Мать: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1840

Муж: Савелий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вавила Иоаннов

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
21.07.1844

Дочь: Мария Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1845

Дочь: Анисия Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1848

Дочь: Васса Саввина

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1850

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Иван Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1855

Сын: Федот Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1857

Дочь: Параскева Саввина

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1860

Дочь: Балина Елена (Савельева)

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1863

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.01.1884
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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