Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

25.10.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Леонтий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1824

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1830

Дочь: Александра (Алексеева)

Отец ребёнка: Сергей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1833

Сын: Федот Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1858
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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