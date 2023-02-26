Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти25.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1821
Сын: Леонтий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1824
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1830
Дочь: Александра (Алексеева)
Отец ребёнка: Сергей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1833
Сын: Федот Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1858
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.