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Леонтий Сергеев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821

Отец: Сергей Иосифов

Мать: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1840

Жена: Параскева Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1845

Дочь: Домника Леонова

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1847

Сын: Гавриил Леонов

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1849

Дочь: Христина Леонова

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Пимен Леонов

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Елизавета (Александра) Леонова

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1856

Сын: Иоанн Леонов

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1857

Сын: Георгий Леонов

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1860

Дочь: Евдокия Леонова

Мать ребёнка: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Леонова

Смерть
Неизвестно
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