Леонтий Сергеев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821
Отец: Сергей Иосифов
Мать: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1840
Жена: Параскева Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Домника Леонова
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1847
Сын: Гавриил Леонов
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1849
Дочь: Христина Леонова
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1850
Сын: Пимен Леонов
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Елизавета (Александра) Леонова
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1856
Сын: Иоанн Леонов
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1857
Сын: Георгий Леонов
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1860
Дочь: Евдокия Леонова
Мать ребёнка: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Леонова
Смерть
Неизвестно