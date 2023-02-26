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Георгий Леонов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1857

Отец: Леонтий Сергеев

Мать: Параскева Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Евдокия (Никитина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1880

Сын: Дмитрий Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1880
уволенный по болезни рядовой
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1882

Дочь: Ефросиния Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1886

Дочь: Наталия Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Прокопий Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Стефанида Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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