Георгий Леонов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1857
Отец: Леонтий Сергеев
Мать: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Евдокия (Никитина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1880
Сын: Дмитрий Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Военная служба
1880
уволенный по болезни рядовой
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1882
Дочь: Ефросиния Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Рождение ребёнка
08.08.1886
Дочь: Наталия Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Прокопий Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Стефанида Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия (Никитина)
Смерть
Неизвестно