Евдокия (Никитина)
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти16.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Георгий Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1880
Сын: Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Георгий Леонов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1882
Дочь: Ефросиния Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
08.08.1886
Дочь: Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Прокопий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Стефанида Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Леонов
Смерть
16.12.1891
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.