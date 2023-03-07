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Евдокия (Никитина)

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

16.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: ?

Мать: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Георгий Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1880

Сын: Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Георгий Леонов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1882

Дочь: Ефросиния Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1886

Дочь: Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Прокопий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Стефанида Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Леонов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
16.12.1891
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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