Елизавета (Александра) Леонова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1854
Отец: Леонтий Сергеев
Мать: Параскева Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1873
Муж: Прокопий Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1875
Дочь: Агафия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
07.01.1880
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1882
Дочь: Евдокия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
28.06.1883
Сын: Павел Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Агрипина Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
06.09.1890
Сын: Тарасенков Иван Прокопович
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Рождение ребёнка
15.04.1897
Сын: Семён Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Тарасов
Смерть
Неизвестно