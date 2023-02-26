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Прокопий Тарасов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1853

Отец: Тарас (Дементиев)

Мать: Ефимия Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Елизавета (Александра) Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1875

Дочь: Агафия Прокопова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: Анна Прокопова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1880

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1882

Дочь: Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Павел Прокопов

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Агрипина Прокопова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1887

Дочь: Пелагея ст

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1890

Сын: Тарасенков Иван Прокопович

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1893

Дочь: Пелагея Прокопова

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Семён Прокопов

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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