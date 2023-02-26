Прокопий Тарасов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1853
Отец: Тарас (Дементиев)
Мать: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1875
Дочь: Агафия Прокопова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Анна Прокопова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
07.01.1880
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1882
Дочь: Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
28.06.1883
Сын: Павел Прокопов
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Агрипина Прокопова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: Пелагея ст
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
06.09.1890
Сын: Тарасенков Иван Прокопович
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Прокопова
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Рождение ребёнка
15.04.1897
Сын: Семён Прокопов
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Леонова
Смерть
Неизвестно