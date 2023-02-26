Тарас (Дементиев)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1820
Отец: Дометий (Демид) Ильин
Мать: Феодосия (Акимова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1838
Жена: Ефимия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1839
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Епимах Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
28.06.1844
Дочь: Евфросиния Тарасова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846
Дочь: Устиния Тарасова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1848
Дочь: Дария Тарасова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
30.03.1849
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
08.07.1853
Сын: Прокопий Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1858
Дочь: Ефимия (Иванова)
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1862
Сын: Василий Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Евдоким Тарасов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно