Ефимия (Иванова)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1858
Отец: Тарас (Дементиев)
Мать: Ефимия Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1876
Муж: Константин Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1880
Дочь: Марфа Константинова
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
02.10.1881
Дочь: Пелагия Константинова
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семён Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1884
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Семён Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: Параскева Константинова
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Алексей Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
11.07.1896
Сын: Василий Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Николай Константинов
Отец ребёнка: Константин Алексеев
Смерть
Неизвестно