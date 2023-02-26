Ефимия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия (Иванова)

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1858

Отец: Тарас (Дементиев)

Мать: Ефимия Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Константин Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1880

Дочь: Марфа Константинова

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1881

Дочь: Пелагия Константинова

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Семён Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Александр Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Семён Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: Параскева Константинова

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Алексей Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Василий Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Николай Константинов

Отец ребёнка: Константин Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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