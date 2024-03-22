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Константин Алексеев

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850

Отец: Алексей Феоктистов

Мать: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1880

Дочь: Марфа Константинова

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1880
временно-отпускной ефрейтор 20-го стрелкового батальона
Рождение ребёнка
02.10.1881

Дочь: Пелагия Константинова

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Семён Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Александр Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Иоанн Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Семён Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: Параскева Константинова

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Алексей Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Василий Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Николай Константинов

Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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