Константин Алексеев
Место рождения
Дата рождения20.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850
Отец: Алексей Феоктистов
Мать: Дария Михеева
Бракосочетание
25.01.1876
Жена: Ефимия (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1880
Дочь: Марфа Константинова
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Военная служба
1880
временно-отпускной ефрейтор 20-го стрелкового батальона
Рождение ребёнка
02.10.1881
Дочь: Пелагия Константинова
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семён Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
21.10.1884
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Иоанн Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Семён Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: Параскева Константинова
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Алексей Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
11.07.1896
Сын: Василий Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Николай Константинов
Мать ребёнка: Ефимия (Иванова)
Смерть
Неизвестно