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Алексей Феоктистов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.03.1821

Дата смерти

13.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1821

Отец: Феоктист Иванов

Мать: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Дария Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842

Сын: Арсений Алексеев

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1845

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1848

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Константин Алексеев

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1853

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1857

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.08.1859
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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