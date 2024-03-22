Алексей Феоктистов
Место рождения
Дата рождения19.03.1821
Дата смерти13.08.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1821
Отец: Феоктист Иванов
Мать: Фёкла Косьмина
Бракосочетание
05.11.1839
Жена: Дария Михеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842
Сын: Арсений Алексеев
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
10.10.1845
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
28.02.1848
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
20.05.1850
Сын: Константин Алексеев
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
24.01.1853
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
22.07.1855
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Дария Михеева
Рождение ребёнка
21.09.1857
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Дария Михеева
Смерть
13.08.1859