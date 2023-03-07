Арсений Алексеев
Место рождения
Дата рождения24.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1842
Отец: Алексей Феоктистов
Мать: Дария Михеева
Бракосочетание
30.07.1861
Жена: Параскева (по крёстному)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Николай Арсениев
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)
Смерть
Неизвестно