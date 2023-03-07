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Арсений Алексеев

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1842

Отец: Алексей Феоктистов

Мать: Дария Михеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1861

Жена: Параскева (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Николай Арсениев

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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