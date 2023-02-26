Параскева (по крёстному)
Место рождениясельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1861
Муж: Арсений Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Николай Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Алексеев
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно