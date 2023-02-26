Параскева (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (по крёстному)

Место рождения

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1861

Муж: Арсений Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Николай Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно