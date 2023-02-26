Дария Михеева
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти20.12.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Михей Карпов
Мать: Евдокия Кириллова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1839
Муж: Алексей Феоктистов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842
Сын: Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
10.10.1845
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
28.02.1848
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
20.05.1850
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
24.01.1853
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
22.07.1855
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Рождение ребёнка
21.09.1857
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феоктистов
Смерть
20.12.1899