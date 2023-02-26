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Дария Михеева

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Михей Карпов

Мать: Евдокия Кириллова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1839

Муж: Алексей Феоктистов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1842

Сын: Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1845

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1848

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Константин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1853

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1857

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.12.1899
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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