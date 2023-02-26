Фёкла Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.03.1821

Сын: Алексей Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1825

Дочь: Дария Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Варнава Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1830

Сын: Исаакий (Иван) Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1833

Дочь: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1836

Сын: Роман Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Иванов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1879
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