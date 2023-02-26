Фёкла Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1821
Сын: Алексей Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1825
Дочь: Дария Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Варнава Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1830
Сын: Исаакий (Иван) Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1833
Дочь: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Рождение ребёнка
16.11.1836
Сын: Роман Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Иванов
Смерть
До 1879