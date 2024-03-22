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Варнава Феоктистов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

22.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Феоктист Иванов

Мать: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1849

Жена: Ефимия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варнавин Иоанн Варнавов

Мать ребёнка: Ефимия Матвеева

Рождение ребёнка
01.09.1852

Дочь: Марфа Варнавова

Мать ребёнка: Ефимия Матвеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Мария Варнавина

Мать ребёнка: Ефимия Матвеева

Бракосочетание
10.07.1855

Жена: Пелагия Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1856

Сын: Илья Варнавиев

Мать ребёнка: Пелагия Прокопова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Варнавин Василий Варнавов

Мать ребёнка: Ефимия Матвеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Анна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.11.1873
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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