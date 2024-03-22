Варнава Феоктистов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти22.11.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Феоктист Иванов
Мать: Фёкла Косьмина
Бракосочетание
13.11.1849
Жена: Ефимия Матвеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
01.09.1852
Дочь: Марфа Варнавова
Мать ребёнка: Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Мария Варнавина
Мать ребёнка: Ефимия Матвеева
Бракосочетание
10.07.1855
Жена: Пелагия Прокопова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1856
Сын: Илья Варнавиев
Мать ребёнка: Пелагия Прокопова
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Варнавин Василий Варнавов
Мать ребёнка: Ефимия Матвеева
Бракосочетание
12.11.1861
Жена: Анна Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.11.1873