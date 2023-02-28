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Варнавин Василий Варнавов

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1858

Отец: Варнава Феоктистов

Мать: Ефимия Матвеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1885

Жена: Варнавина Елена Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1886

Дочь: Анисия Васильева

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1886
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Варнавин Николай Васильев

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Варнавин Семён Васильев

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1898

Сын: Варнавин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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