Варнавин Василий Варнавов
Место рождения
Дата рождения28.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
28.01.1858
Отец: Варнава Феоктистов
Мать: Ефимия Матвеева
Бракосочетание
08.11.1885
Жена: Варнавина Елена Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1886
Дочь: Анисия Васильева
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Военная служба
1886
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Варнавин Николай Васильев
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Рождение ребёнка
01.09.1895
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Рождение ребёнка
15.04.1898
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Варнавина Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно