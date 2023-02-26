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Ефимия Матвеева

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Место рождения

д.Меновщина Оршанского уезда Могилевской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

10.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: ?

Мать: ?

д.Меновщина Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
13.11.1849

Муж: Варнава Феоктистов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варнавин Иоанн Варнавов

Отец ребёнка: Варнава Феоктистов

Рождение ребёнка
01.09.1852

Дочь: Марфа Варнавова

Отец ребёнка: Варнава Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Мария Варнавина

Отец ребёнка: Варнава Феоктистов

Смерть
10.03.1855
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Варнавин Василий Варнавов

Отец ребёнка: Варнава Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище
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