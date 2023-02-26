Ефимия Матвеева
Место рожденияд.Меновщина Оршанского уезда Могилевской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти10.03.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1849
Муж: Варнава Феоктистов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Варнава Феоктистов
Рождение ребёнка
01.09.1852
Дочь: Марфа Варнавова
Отец ребёнка: Варнава Феоктистов
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Мария Варнавина
Отец ребёнка: Варнава Феоктистов
Смерть
10.03.1855
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Варнавин Василий Варнавов
Отец ребёнка: Варнава Феоктистов
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище