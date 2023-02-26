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Варнавина Елена Яковлева

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шардёв Яков Потапов

Мать: Стефанида Игнатова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Варнавин Василий Варнавов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1886

Дочь: Анисия Васильева

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Варнавин Николай Васильев

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Варнавин Семён Васильев

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1898

Сын: Варнавин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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