Варнавина Елена Яковлева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Шардёв Яков Потапов
Мать: Стефанида Игнатова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1886
Дочь: Анисия Васильева
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Варнавин Николай Васильев
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Рождение ребёнка
01.09.1895
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Рождение ребёнка
15.04.1898
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Варнавин Василий Варнавов
Смерть
Неизвестно