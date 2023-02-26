Стефанида Игнатова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти19.07.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Игнатий Герасимов
Мать: Гликерия Карпова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Муж: Шардёв Яков Потапов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1849
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1856
Дочь: Христина Яковлева
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1861
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варнавина Елена Яковлева
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Шардёв Яков Потапов
Смерть
19.07.1903