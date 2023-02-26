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Игнатий Герасимов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.12.1809

Дата смерти

28.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809

Отец: Герасим Владимиров

Мать: Дария Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1820

Жена: Гликерия Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Стефанида Игнатова

Мать ребёнка: Гликерия Карпова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831

Сын: Илья Игнатов

Мать ребёнка: Гликерия Карпова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1859
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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