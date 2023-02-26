Игнатий Герасимов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.12.1809
Дата смерти28.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809
Отец: Герасим Владимиров
Мать: Дария Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1820
Жена: Гликерия Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Стефанида Игнатова
Мать ребёнка: Гликерия Карпова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831
Сын: Илья Игнатов
Мать ребёнка: Гликерия Карпова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1859
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.