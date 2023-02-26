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Гликерия Карпова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

08.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Майоров Карп Прокопиев

Мать: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1820

Муж: Игнатий Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Стефанида Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Герасимов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831

Сын: Илья Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Герасимов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1835
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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