Гликерия Карпова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти08.02.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Майоров Карп Прокопиев
Мать: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1820
Муж: Игнатий Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Стефанида Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Герасимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831
Сын: Илья Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Герасимов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1835
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.