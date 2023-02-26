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Майоров Карп Прокопиев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Прокопий

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.07.1797

Жена: Федора (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1798

Сын: Самуил Карпов

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гликерия Карпова

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1807

Сын: Майоров Лаврентий Карпов

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лаврин меньшой

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Майоров Спиридон Карпов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Антоний Карпов

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1819

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1822

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Федора (Иванова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Майоров Фёдор Карпов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1825
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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