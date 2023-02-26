Майоров Карп Прокопиев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.07.1797
Жена: Федора (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1798
Сын: Самуил Карпов
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гликерия Карпова
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1807
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лаврин меньшой
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Антоний Карпов
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1819
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1822
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Федора (Иванова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Майоров Фёдор Карпов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1825
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.