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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Майоров Спиридон Карпов

Отец ребёнка: Майоров Карп Прокопиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Майоров Фёдор Карпов

Отец ребёнка: Майоров Карп Прокопиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Карп Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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