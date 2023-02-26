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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Майоров Карп Прокопиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Майоров Фёдор Карпов
Отец ребёнка: Майоров Карп Прокопиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно