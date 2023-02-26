Шардёв Яков Потапов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти27.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1828
Отец: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Жена: Стефанида Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1849
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1856
Дочь: Христина Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1861
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варнавина Елена Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дария Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Игнатова
Смерть
27.03.1898