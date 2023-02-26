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Шардёв Яков Потапов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шардёв Потапий Стефанов

Мать: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848

Жена: Стефанида Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1849

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1853

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1856

Дочь: Христина Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1861

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варнавина Елена Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дария Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Игнатова

Смерть
27.03.1898
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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