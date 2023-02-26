Шардёв Потапий Стефанов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти18.07.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шардёв Стефан Петров
Мать: Ульяна Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1817
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефимия Потапова
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Потапова
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шардёв Яков Потапов
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1832
Дочь: Анна Потапова
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835
Сын: Аким Потапов
Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1845
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.