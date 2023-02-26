Шардёв Потапий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШардёв Потапий Стефанов

Шардёв Потапий Стефанов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

18.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шардёв Стефан Петров

Мать: Ульяна Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808

Жена: Шардёва Матрона Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шардёв Иван (Стефанов)

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1817
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефимия Потапова

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Потапова

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шардёв Яков Потапов

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1832

Дочь: Анна Потапова

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835

Сын: Аким Потапов

Мать ребёнка: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1845
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close