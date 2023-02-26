(Шардёва) Ефимия Потапова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1818
Отец: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1838
Муж: Трофим (Федосов)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1839
Отец ребёнка: Трофим (Федосов)
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Федосов)
Рождение ребёнка
04.03.1843
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Федосов)
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Антоний Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1850
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853
Муж: Савва Кодратов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.05.1854
Сын: Симон Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Логгин Саввин
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Рождение ребёнка
30.09.1859
Дочь: Устина Саввина
Отец ребёнка: Савва Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Фёдоров
Смерть
Неизвестно