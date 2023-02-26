(Шардёва) Ефимия Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шардёва) Ефимия Потапова

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шардёв Потапий Стефанов

Мать: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1838

Муж: Трофим (Федосов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1839

Сын: Иона (Иоанн) Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Федосов)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Федосов)

Рождение ребёнка
04.03.1843

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Федосов)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Антоний Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Акилина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Феодосия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1850

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853

Муж: Савва Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.05.1854

Сын: Симон Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Логгин Саввин

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1859

Дочь: Устина Саввина

Отец ребёнка: Савва Кодратов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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