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Трофим Фёдоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.01.1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Антоний Трофимов

Мать ребёнка: Ефимия Потапова

Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Акилина Трофимова

Мать ребёнка: Ефимия Потапова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Феодосия Трофимова

Мать ребёнка: Ефимия Потапова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1850

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Ефимия Потапова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Потапова

Смерть
13.01.1850
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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