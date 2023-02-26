Трофим Фёдоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1797
Дата смерти13.01.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Антоний Трофимов
Мать ребёнка: Ефимия Потапова
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Акилина Трофимова
Мать ребёнка: Ефимия Потапова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Феодосия Трофимова
Мать ребёнка: Ефимия Потапова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1850
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Ефимия Потапова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Потапова
Смерть
13.01.1850
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.