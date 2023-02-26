Шардёва Матрона Самойлова
Место рожденияд.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1793
Дата смерти04.03.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1793
Отец: Самуил Емельянов
Мать: Ирина Климова
д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефимия Потапова
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Потапова
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шардёв Яков Потапов
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1832
Дочь: Анна Потапова
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835
Сын: Аким Потапов
Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1855
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.