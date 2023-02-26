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Шардёва Матрона Самойлова

Место рождения

д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1793

Дата смерти

04.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1793

Отец: Самуил Емельянов

Мать: Ирина Климова

д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808

Муж: Шардёв Потапий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шардёв Иван (Стефанов)

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефимия Потапова

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Потапова

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шардёв Яков Потапов

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1832

Дочь: Анна Потапова

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835

Сын: Аким Потапов

Отец ребёнка: Шардёв Потапий Стефанов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1855
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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