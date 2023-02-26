Шардёв Иван (Стефанов)
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти28.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шардёв Потапий Стефанов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1837
Жена: Татьяна Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1839
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1842
Сын: Майоров Лука Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1850
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Евмений Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1854
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857
Сын: Шардёв Илья Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеева
Смерть
28.11.1884
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.