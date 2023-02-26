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Шардёв Иван (Стефанов)

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

28.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шардёв Потапий Стефанов

Мать: Шардёва Матрона Самойлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1837

Жена: Татьяна Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1839

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1842

Сын: Майоров Лука Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1850

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Евмений Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1854

Сын: Шардёв Еремей Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857

Сын: Шардёв Илья Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеева

Смерть
28.11.1884
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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