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Татьяна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

21.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Тимофей

Мать: ?

Бракосочетание
17.10.1837

Муж: Шардёв Иван (Стефанов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1839

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1842

Сын: Майоров Лука Иванов

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1850

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Евмений Иванов

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1854

Сын: Шардёв Еремей Иоаннов

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857

Сын: Шардёв Илья Иванов

Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шардёв Иван (Стефанов)

Смерть
21.03.1884
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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