Татьяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти21.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1839
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
Рождение ребёнка
13.10.1842
Сын: Майоров Лука Иванов
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1850
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Евмений Иванов
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1854
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857
Сын: Шардёв Илья Иванов
Отец ребёнка: Шардёв Иван (Стефанов)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1884