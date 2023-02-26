Евмений Иванов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Шардёв Иван (Стефанов)
Мать: Татьяна Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1871
Жена: Феодосия Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1875
Сын: Павел Евмениев
Мать ребёнка: Феодосия Филиппова
Рождение ребёнка
23.05.1877
Сын: Иоанн Евмениев
Мать ребёнка: Феодосия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Адриан (Авдеев)
Мать ребёнка: Феодосия Филиппова
Смерть
Неизвестно