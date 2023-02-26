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Евмений Иванов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шардёв Иван (Стефанов)

Мать: Татьяна Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1871

Жена: Феодосия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1875

Сын: Павел Евмениев

Мать ребёнка: Феодосия Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1877

Сын: Иоанн Евмениев

Мать ребёнка: Феодосия Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Адриан (Авдеев)

Мать ребёнка: Феодосия Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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