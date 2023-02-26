Ирина Климова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кислой Аким Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фёдор Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Агафия Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Авраамий Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1792
Сын: Исидор
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1793
Дочь: Шардёва Матрона Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Емельянов
д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пётр Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Емельянов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Емельянов
Смерть
Неизвестно