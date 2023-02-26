Ирина Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Климова

Ирина Климова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.
1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислой Аким Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фёдор Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Агафия Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Авраамий Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1792

Сын: Исидор

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1793

Дочь: Шардёва Матрона Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Емельянов

д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пётр Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Емельянов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Емельянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close