Пётр Самуйлов
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Самуил Емельянов
Мать: Ирина Климова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.08.1809
Жена: Агрипина Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
Рождение ребёнка
16.08.1820
Сын: Панкратий Петров
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1824
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
Рождение ребёнка
04.05.1832
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
Смерть
Неизвестно