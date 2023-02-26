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Пётр Самуйлов

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Самуил Емельянов

Мать: Ирина Климова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.08.1809

Жена: Агрипина Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1820

Сын: Панкратий Петров

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1824

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1832

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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