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Парфен Емельянов

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Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Емельян

Мать: ?

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислой Аким Парфенов

Мать ребёнка: Ирина Климова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Авраамий Парфенов

Мать ребёнка: Ирина Климова

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1792

Сын: Исидор

Мать ребёнка: Ирина Климова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Климова

Смерть
Неизвестно
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