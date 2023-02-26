Парфен Емельянов
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кислой Аким Парфенов
Мать ребёнка: Ирина Климова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Авраамий Парфенов
Мать ребёнка: Ирина Климова
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1792
Сын: Исидор
Мать ребёнка: Ирина Климова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Климова
Смерть
Неизвестно