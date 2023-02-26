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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Самуил Емельянов
Отец ребёнка: Емельян
д.Кислая ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ульян Парфенов
Отец ребёнка: Емельян
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Парфен Емельянов
Отец ребёнка: Емельян
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Фёкла Емельянова
Отец ребёнка: Емельян